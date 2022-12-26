«التعليم» تعلن الاستعداد لحل أى مشكلة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام

أصدرت المديريات التعليمية خطابا للإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن الاستعداد لحل أي مشكلة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "في ضوء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول ۲۰۲۳/۲۰۲۲ للصفين الأول والثانى الثانوى، وطبقا للكتاب الدورى ٤٩ الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۱ بشأن تعليمات الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى، وتنفيذا للتعليمات الواردة من الادارة المركزية للتعليم الثانوى الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۹ - تقرر عقد اختبار الصفين الأول والثانى الثانوى طبقا للجداول المعدة لذلك من قبل المديرية في الفترة من ٢٠٢٣/١/١٤ وحتى ٢٠٢٢/١/٢٦.

وشدد الخطاب على تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحان أو عدم التمكن من الامتحان الإلكتروني وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية فى حالة وجود أي مشكلة.

وأوضح الخطاب أنه سيتم تشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى مركز صباحى ومركز مسائى، لتسليم الورقة الامتحانية والتي تمثل %۱۵% أسئلة مقالية ورقيا، بالإضافة إلى نسبة ١٠٪ من أعداد الطلاب كامتحان ورقى كامل احتياطيا في حال وجود مشكلات تحول دون اتمام الطلاب للامتحان الإلكتروني (وتسلم تلك الامتحانات الورقية إلى الموجه المقيم بكل مدرسة بها لجنة صحبه مدير المدرسة.

ويتم تعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة بها لجنة امتحانية داخل الإدارة ويكون مسئولا عن تقديم تقرير عن سير الامتحانات داخل المدرسة للسيد مدير الإدارة.

وأشارت المديريات في الخطاب إلى أنه سيتم توفير فرد أمن بكل إدارة فى مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.

وأوضحت أنه سيتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۱/۲.

وتعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقا للجدول المعد والمعلن من قبل المديرية.

وتتم امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من ادارة التطوير التكنولوجى على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة %۸۵% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة %١٥ ورقيا، ويكون الامتحان الكتروني أو مقالي في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وفي حال حدوث مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول وعمل محضر إثبات حالة عن المسألة ووصفها وصفًا دقيقًا.

وأكدت المديريات أن الموجه الأول بالإدارة التعليمية مسئول عن وضع الامتحانات الفترة الصباحية مدارس حكومي رسمی ورسمي لغات ومدارس خاصة - والفترة المسائية مدارس حكومي رسمي وطلاب خدمات وطلاب المنازل) مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج التعليمي.