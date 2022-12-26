الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السيسي يوجه بالسلامة الأمنية للعاملين بالكيماويات الوسيطة: «محتاجين جهدكم»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الشكر لجهاز الخدمة الوطنية،  وشركة النصر والعاملين في الكيماويات الوسيطة، وتمنى لهم التوفيق، قائلاً: "إحنا محتاجين جهدكم، وأكتر من كده بكتير في أننا نطلع منتجاتنا، اللي إحنا محتاجينها،  في مصر، عن طريق التخصصات اللي تقدر الشركة تعملها، زي الأسمدة و الكلور".

وأضاف "السيسي "خلال كلمته اليوم في افتتاح مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش، أن مصر تنمو في مجال محطات المعالجة، وسوف يحدث نموا كبيرا في مجال المستشفيات التي تحتاج إلى أكسجين.

ووجه بسلامة كل العاملين بمجال الكيماويات الوسيطة، باتباع إجراءات السلامة، قائلا: “ربنا يحفظكم وخلوا بالكم من الإجراءات الأمنية وخلوا بالكم على نفسكم".

وكان أهدى إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر لـ الكيماويات الوسيطة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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