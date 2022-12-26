الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حصل عليها الرئيس السيسى.. هدية تذكارية خلال افتتاح مصنعى الغازات الطبية

أهدى إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر لـ الكيماويات الوسيطة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" فى محافظة الجيزة، أهدت "النصر للكيماويات الوسيطة"، كتاب الله لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" فى محافظة الجيزة.

ويسهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبورواش فى تغطية احتياجات السوق المحلية من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.

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وائل لطفي

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