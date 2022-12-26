السيسي عن الصندوق الادخاري: «فيه دول ممكن متعملش الفكرة دي لأن الموازنة عندها تقدر تغطي»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية أن تكون هناك أوعية ادخارية للوزارات، قائلاً: "الكلام ده أنا عملته في وزارة الصحة.. الصندوق فيه 70 مليار دلوقتي".

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة في أبو رواش، اليوم الإثنين، إن إنشاء الصندوق بوزارة الصحة لخدمة مشروع التأمين الصحي، وتم العمل على كفاءة المستشفيات في بورسعيد، مضيفا: "قولتلهم أنتم حاطين افتراضات أن الناس كلها تكون قادرة تدفع ولكن عملتهم احتياطي لنسبة محتملة غير قادرة قالوا لاء.. قولتلهم مينفعش لازم يكون في صندوق له موارد".

وأضاف الرئيس السيسي، "قولنا لازم يكون عندنا صندوق له موارد ونعززه، دول تانية ممكن متعملش الفكرة دي لأن الموازنة عندها تقدر تغطي ثم مواطنيهم أغنى مننا، المواطن المصري لسه ميقدرش لازم الأول أملا جيبه بشغل".

وتابع الرئيس السيسي، "الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بيقولي لو مأخدناش بالنا في خلال كام سنة الفلوس اللي في الصندوق تروح كلها.. قولتله لا غير مقبول لازم الصندوق يكبر ويزيد".