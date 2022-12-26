السيسى للمصريين: «إنتوا متعرفونيش بحاسب الناس إزاى.. ومحدش هياخد جنيه من الصناديق»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كل المصريين حول القوانين الجديدة بإنشاء صناديق استثمارية ولا سيما الخاص بهيئة قناة السويس، موجها رسالة حملت التأكيد على الحفاظ على كل جنيه تحمله تلك الصناديق.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" فى محافظة الجيزة: "الصناديق دي محدش يقدر ياخد منها جنيه غير لما يرجعلي، وإنتوا متعرفونيش في الفلوس عامل إزاي يا نهار أبيض أنا معنديش جنيه يطلع كده من غير حساب".

وتابع: "الفقير معندوش غير إنه يخلي باله من كل مليم ما تخافوش".