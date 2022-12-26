الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «مصر للمقاصة» تقفز بنسبة 63 % في 9 أشهر

خالد راشد
خالد راشد

أظهرت نتائج الاعمال الفصلية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن التسعة أشهر الأولى من عام 2022، ارتفاعًا قياسيًا في صافي الأرباح، وللربع الثالث على التوالي، حيث وصلت نسبة الارتفاع  إلى ٦٣%، مقارنة خلال نفس الفتره من العام الماضي 2021.

وكشفت القوائم المالية لمصر للمقاصة والإيدع و القيد المركزي  تحقيق صافي ربح بنحو ٦٧٩ مليون جنيه، مقارنة بمبلغ ٤١٧مليون جنيه، صافي أرباح عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت القوائم المالية للشركة، ارتفاع نسبة صافي الأرباح الي اجمالي الإيرادات بنسبة ٥٩% مقارنة بنسبة ٥٤%، عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات ٤٢%، مقارنة بنسبة ٤٦% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين لنشاطي الإيداع والقيد المركزي ٤٣%، مقارنة بـ ٣٧%، عن نفس الفترة العام السابق، بنسبة نمو بلغت ٦٪.

وأظهرت القوائم المالية لصندوق ضمان التسويات تحقيق صافي ربح بنحو ٧٤مليون جنية مقارنة بمبلغ ٣٦مليون جنية صافي أرباح عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ١٠٥٪.

وأرجعت الشركة الارتفاع في نتائج أعمالها إلى الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية بالشركة بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار في أدوات استثمار خالية من المخاطر، حيث سجلت إيرادات الاستثمار ٢٧٠مليون جنية، وتمثل هذه الإيرادات ٧٤% من إجمالي إيرادات الفترة.

نتائج الاعمال الفصلية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاعا قياسيا في صافي الأرباح وصلت نسبة الارتفاع إلى ٦٣ القوائم المالية لمصر للمقاصة و الايدع و القيد المركزي تحقيق صافي ربح بنحو ٦٧٩ مليون جنية ارتفاع نسبة صافي الأرباح الي اجمالي الإيرادات بنسبة ٥٩ العائد على حقوق المساهمين لنشاطي الايداع والقيد المركزي ٤٣

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