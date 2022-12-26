الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خلال الجولة التفقدية.. السيسي يفتتح مصنعي إنتاج الغازات ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة، خلال جولة تفقدية داخل المشروعات.

وتتكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة من مجمع الصناعات الكيماوية  بالمنطقة الصناعية بأبو رواش محافظة الجيزة، والذى يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعى بالقوات المسلحة، حيث أُنشأ عام 1972 ويقع على مساحة تقارب مائتين وخمسون فداناً، حيث ساهم تواجد شركة النصر للكيماويات الوسيطة بهذه المنطقة، فى تحقيق الريادة لتنمية وتعمير المنطقة الصناعية.

فى عام 1972 عند نشأة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بدء بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طن / يوم باستخدام تكنولوجيا الخلايا الزئبقية آنذاك، وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويضم المقر الرئيسى للشركة بأبى رواش، (21 مصنعاً) منها مصانع الغازات الطبية والصناعية، حيث تنتج الشركة الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة، حيث تقوم الشركة بتوصيل الأكسجين الغازى والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى نحو (135) مستشفى ومركز طبى متخصص، وقامت الشركة بإنشاء أول مصنع لإنتاج الأرجون عالى النقاوة (ولأول مرة فى مصر) بالإضافة لغاز الأكسجين والنيتروجين عام (1980) بطاقة 300 م3 / ساعة، وتلى ذلك إنشاء مصنع الإستيلين للأغراض الصناعية عام (1987) بطاقة 100م3/ ساعة.

 

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