الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير العدل يكشف ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية ظهرت منذ يومين، ولكن الأحكام التفصيلية سيتم الانتهاء منها على مدار الشهر المقبل، وبعدها يُطرح للحوار المجتمعي، بمشاركة فئات المجتمع كافة.

 

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، بحضور الرئيس السيسي: أننا سندعو لطرح الأحكام التي وضعت والأساس الذي بنيت عليه، سواء علمي أو إحصائي أو رأي فقهي، إضافة إلى الأسانيد.

 كما أكد وزير العدل، أنه سيتم الاستماع لوجهات نظر الجميع، فمن الوارد أن يكون هناك تعديلات، وقد يتم قبول المشروع المطروح، بعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ثم الإحالة إلى مجلس النواب.

 

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