الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة.. الإفراج عن بضائع بقيمة 6 مليارات دولار قريبًا وأمطار غزيرة بشمال سيناء

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت السلاعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والرياضية والقتصادية وغيرها، ترصدها "الدستور" في نشرة أخبار الظهيرة. 

غدا.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للتأهب للأوبئة

تحتفل الأمم المتحدة غداً الثلاثاء باليوم الدولي للتأهب للأوبئة، والذي يوافق السابع والعشرين من ديسمبر من كل عام، حيث تؤدي منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، دورًا محوريًا في تنسيق تدابير التصدي للأوبئة، وفقا لولايتها، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة والتخفيف من آثارها ومعالجتها، وفقا لهدف النهوض بخطة عام 2030.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يأتي احتفال الأمم المتحدة بهذا اليوم نظراً للآثار المدمرة للأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية، على نحو ما جسدته جائحة "كورونا" (كوفيد-19) المستمرة، على الأرواح البشرية، حيث تلحق الدمار بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأجل، كما أن الأزمات الصحية العالمية تهدد بإثقال كاهل النظم الصحية المنهكة بالفعل، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ومن ثم هناك حاجة ملحة إلى إقامة نظم صحية قوية قادرة على الصمود، تشمل الفئات الضعيفة أو التي تعيش ظروفا هشة، وتكون قادرة على التنفيذ الفعال للوائح الصحية الدولية.


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4266310

موجة من الأمطار الغزيرة في شمال سيناء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة شمال سيناء تشهد موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح وموجة برد، مع استمرار للظروف الجوية السيئة؛ ما أثر على مظاهر الحياة العامة، حيث بدأت الموجة منذ أمس الأحد وأدى ذلك إلى تجمع مياه الأمطار في عدة أماكن؛ وبدت الشوارع والأسواق شبه خالية من المواطنين.

وتشهد الطرق والشوارع حذرا شديدا من السائقين، وبطئا في حركة السير خشية وقوع حوادث.
 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4266298

مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 6 مليارات دولار قريبًا

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أصبحت في وضع أفضل بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يمكنها من اتخاذ قرارات مهمة فيما يخص قضية السلع والبضائع الموجودة بالجمارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوم، ليصل إجمالي السلع إلى 9.5 مليار دولار بدلًا من 14.5 مليار دولار، منها 3.4 مليار دولار سلع المقرر تصديرها للخارج، وبالتالي لا تشكل أي عبء على الدولة، متوقعًا الانتهاء خلال الفترة القادمة من المبلغ المتبقي وهو 6 مليارات دولار.
 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4266262

أغنية رامي جمال «قمر ومنور» تقترب من تحقيق 500 ألف مشاهدة في أيام

اقتربت أغنية “قمر ومنور” للفنان رامي جمال من تحقيق ما يقرب من 500 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المتاجر والمنصات الإلكترونية وذلك عقب طرحها بأيام قليلة. 

وكانت الشركة المنتجة للأغنية قد طرحتها منذ أربعة أيام بهدف تنشيط السياحة في مصر. 


 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4266264

 

أخبار الظهيرة اجتماعية الافراج عن الاجتماعية والاقتصادية اقتصادية اد الجوية اتخاذ قرارات

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