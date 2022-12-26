الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يشهد ختام الأنشطة بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بالخارجة

جانب من ختام الفاعليات
جانب من ختام الفاعليات

شهد الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات حفل ختام الأنشطة للفصل الدراسى الأول 2022_ 2023 بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بالخارجة  

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والعروض العسكرية قدمها طلاب المدرسة والتى ظهرت فى أبهى صورها .

وفى كلمته للحضور، وجه الدكتور جمال ، الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وجميع القائمين على الحفل لما شهده من روعة التنظيم والفقرات المنظمة والتى اشتملت على مجموعة من  الأنشطة المهارية من شأنها تنمية وتعزيز قدرات  الطلاب وتشجيعهم على مواصلة ممارسة الأنشطة بكافة مجالاتها .

وفى سياق متصل، جرى خلال الحفل تكريم مجموعة من المعلمين المحالين لسن التقاعد عرفانا بالجميل لما قدموه فى خدمة العملية التعليمية ، فضلا عن تكريم الطلاب المتفوقين و  المشاركين بالحفل بشهادات تقدير وهدايا عينية وسط أجواء من السعادة، محفزا لهم على مواصلة التميز والتفوق

وفي سياق آخر، أطلق  الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد  مبادرة ( يوم فى حياة المعلم)  والتى تنفذها  مدرسة موط الثانوية الصناعية للبنات بالداخلة.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المبادرة تستهدف إبراز جهود المعلم   على المستوى المهنى من خلال توثيق أعماله داخل المدرسة  و في مجال تخصصه منذ بداية اليوم الدراسي وحتى إنتهاء ساعات العمل المقررة ، من خلال فيديو توضيحي تماشيا مع توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بوضع عبارتي (قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا … و نحن شركاء في بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب على الجميع ) من منطلق أن المعلم هو الأساس فى تطوير العملية التعليمية.


وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والأستاذة حنان مجدى نائب المحافظ

وأكد أنه من المقرر تعميم المبادرة على مستوى جميع الإدارات التعليمية لإبراز ما يقدمه المعلم من رسالة سامية مع بداية يومه الدراسى  وعمله داخل الفصول وتعاونه مع أعضاء هيئة التدريس وسط أجواء تفاعلية التزاما باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

 

وكيل التعليم بالوادى الجديد فعاليات حفل ختام الأنشطة بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بالخارجة الفقرات الفنية العروض العسكرية روعة التنظيم والفقرات تنمية وتعزيز قدرات الطلاب تشجيعهم على مواصلة ممارسة الأنشطة

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وائل لطفي

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