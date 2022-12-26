كولر يحسم موقفه من ضم مهاجم هارتس أوف أوك الغاني.. وزياد طارق يقترب من سموحة

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن وجود مفاوضات جادة لضم دانيال أفري مهاجم هارتس أوف أوك الغاني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمةَ.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات تواصل مع اللاعب ومسئولي ناديه من أجل التوصل لاتفاق لإتمام الصفقة في ظل إصرار كولر على تدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية.

و أشار المصدر أن تواجد أفري مع منتخب غانا المشارك في كأس العالم الأخيرة ساهم في إرتفاع اسهمه لارتداء الفانلة الحمراء بعد حصول السويسري مارسيل كولر المدير الفني مجموعة من الفيديوهات الخاصة باللاعب ونال إعجاب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتي رحبت بضم دانيال أفري في الميركاتو الشتوي بعد معرفة قرار كولر.

يضم الأهلي ٤ لاعبين أجانب بين صفوفه وهم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو و البرازيلي برونو سافيو.

في المقابل ينهي مسئولو الأهلي أجراءات مفاوضات إعارة زياد طارق لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلي نادي سموحة خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وشهدت الساعات الماضية اتفاق مبدئي على إعارة اللاعب الي سموحة لمدة موسم ونصف ومن المقرر أن يحسم الطرفين بنود التعاقد المالية غداً لانتقال اللاعب مدة موسم ونصف.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعدادا لمباراة سيراميكا المقرر لها بعد غداً الأربعاء فى إطار مباريات الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق لم يؤد بشكل جيد أمام سموحة ولم يتم خلق فرص، وإن هناك أكثر من لاعب لم يكن في مستواه.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «على مدار سنوات عملي مدربًا لم أر مثل هذه المباراة، هناك إهدار للوقت، ورغم ذلك في الشوط الأول تم احتساب دقيقتين للوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني تم احتساب خمس دقائق فقط، رغم أن الوقت المهدر أكثر من ذلك، ومن الأصلح للكرة المصرية أن يكون التركيز على لعب الكرة».

وواصل كولر حديثه: «خلال الشوط الأول لم نؤد بشكل جيد واجهنا فريقًا يلعب في الثلث الدفاعي، وخلال الشوط الثاني ضغطنا بشكل جيد في الهجوم ولكن في المجمل الفريق لم يخلق فرصًا كثيرة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا».

وأكد المدير الفني أنه دائم الحديث مع اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وهناك عمل يومي متواصل في ظل ضغط المباريات وعدم وجود مساحة من الوقت للعمل بشكل أكبر في النواحي الفردية مع اللاعبين.

وفي نهاية حديثه عن المباراة حرص مارسيل كولر على توجيه رسالة إلى الجماهير مطالبًا بضرورة تواجدهم ومساندتهم للفريق خلال المباريات.