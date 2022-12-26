العثور على طفلة ملقاة على الأرض بجوار شريط السكك الحديد بطنطا

عثر أهالي منطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية على طفلة حديثة الولادة ملقاة على الأرض بجوار شريط السكك الحديدية خلف المعونة الأمريكية وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين وجود طفلة حديثة الولادة ويعلو صوت بكاءها ملقاة على الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية بمنطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا.

وعلى الفور جرى نقل الطفلة لمستشفى المنشاوي العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقي الرعاية الطبية لها فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ومراجعة الكاميرات الموجودة في محيط العثور على الطفلة للوصول إلى مرتكب الواقعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.