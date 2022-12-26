الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طفلة ملقاة على الأرض بجوار شريط السكك الحديد بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عثر أهالي منطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية على طفلة حديثة الولادة ملقاة على الأرض بجوار شريط السكك الحديدية خلف المعونة الأمريكية وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين وجود طفلة حديثة الولادة ويعلو صوت بكاءها ملقاة على الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية بمنطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا.

وعلى الفور جرى نقل الطفلة لمستشفى المنشاوي العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقي الرعاية الطبية لها فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ومراجعة الكاميرات الموجودة في محيط العثور على الطفلة للوصول إلى مرتكب الواقعة.
 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

العثور طفلة حديثة الولادة ملقاه الأرض بجوار شريط السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

إصابة مواطن بحالة تسمم نتيجة تناوله «حبة غلال» فى ديرب نجم بالشرقية

الغرف السياحية: مبادرة البنك المركزي لابد أن يتم تفعيلها دون شروط

إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم

جولة تفقدية للرئيس السيسى داخل مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية

رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا حول النجاح في التحول نحو جامعات الجيل الرابع

سقوط طالبة من شرفة منزلها بالطابق السادس فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا