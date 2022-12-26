راعي كنيسة طنطا للكاثوليك يستقبل محافظ الغربية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل الأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب الأب صموئيل عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس بدورها أهمية الترابط الوطني بين أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور سيادة اللواء محمد شوبير، مساعد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتورة نشوى عاشور، ممثل عن حزب مستقبل وطن، والأستاذة مروة الموافي، ممثل عن حزب الوفد.

واستقبلت كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، ممثلة في الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومجلس الرعية، السيد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والسيد الأستاذ محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والوفد المرافق لهما، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث ساد اللقاء طابع الود والتقدير المتبادل.

كما استقبل الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، السيد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والسيد المحاسب أشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، والسيد الأستاذ محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والسيد المهندس حماده رزق، سكرتير حي الساحل، والسيد مدير، غرفة العمليات، وإدارة المتابعة الميدانية، والإشغالات، وذلك بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

جاء ذلك بحضور الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملين، حيث قدم الوفد التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الود والتقدير المتبادل.