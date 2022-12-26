الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

راعي كنيسة طنطا للكاثوليك يستقبل محافظ الغربية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الكريسماس
الكريسماس

استقبل الأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب الأب صموئيل عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس بدورها أهمية الترابط الوطني بين أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور سيادة اللواء محمد شوبير، مساعد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتورة نشوى عاشور، ممثل عن حزب مستقبل وطن، والأستاذة مروة الموافي، ممثل عن حزب الوفد.

واستقبلت كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، ممثلة في الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومجلس الرعية، السيد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والسيد الأستاذ محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والوفد المرافق لهما، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث ساد اللقاء طابع الود والتقدير المتبادل.

كما استقبل الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، السيد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والسيد المحاسب أشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، والسيد الأستاذ محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والسيد المهندس حماده رزق، سكرتير حي الساحل، والسيد مدير، غرفة العمليات، وإدارة المتابعة الميدانية، والإشغالات، وذلك بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

جاء ذلك بحضور الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملين، حيث قدم الوفد التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الود والتقدير المتبادل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

إصابة مواطن بحالة تسمم نتيجة تناوله «حبة غلال» فى ديرب نجم بالشرقية

الغرف السياحية: مبادرة البنك المركزي لابد أن يتم تفعيلها دون شروط

إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم

جولة تفقدية للرئيس السيسى داخل مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية

رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا حول النجاح في التحول نحو جامعات الجيل الرابع

سقوط طالبة من شرفة منزلها بالطابق السادس فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا