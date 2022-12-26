للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يستقبل محافظ الإسكندرية

استقبل سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الوزير اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء المونسنيور انطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث تبادل الطرفان التهاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وأشار الحضور جميعًا إلى روابط المحبة الأخوية، التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدين أهمية السعي الدائم من قبل الكنيسة الكاثوليكية نحو التعاون المشترك مع كافة أجهزة الدولة، لتنمية، وتطوير الوطن، ورفعة شأنه.

واستقبلت كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، ممثلة في الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومجلس الرعية، الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والأستاذ محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والوفد المرافق لهما، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث ساد اللقاء طابع الود والتقدير المتبادل.

كما استقبل الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، السيد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والمحاسب أشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، والأستاذ محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والسيد المهندس حماده رزق، سكرتير حي الساحل، والسيد مدير، غرفة العمليات، وإدارة المتابعة الميدانية، والإشغالات، وذلك بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

جاء ذلك بحضور الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملين، حيث قدم الوفد التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الود والتقدير المتبادل.