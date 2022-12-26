الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار أجزاء من عقارين وتحطم سيارة.. خسائر نوة الفيضة الصغرى

خسائر نوة الفيضة
خسائر نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية

اجتاحت نوة الفيضة الصغرى محافظة الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح على مدار 5 أيام متتالية، حيث خلفت خسائر في أشد أيام النوة أمس وأدت إلى سقوط لأجزاء من عقارين وتحطم سيارة وغرق العديد من السيارات بشوارع المدينة، بسبب غزارة الأمطار وكمياتها الكبيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

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سقوط أجزاء من عقار وتحطم سيارة
 

تحطمت سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية بسبب الطقس السيء والأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وتلقت الأجهزة الأمنية وغرفة عمليات حي غرب بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار «بلكونة» على سيارة ملاكي بشارع الزرافة متفرع من الأمير لؤلؤ الورديان غرب الإسكندرية، مما أدي إلى تهشم السيارة التي تواجدت أسفل العقار القديم.

سقوط سقف عقار بالجمرك

وانهار سقف عقار قديم بمنطقة رأس التين بحي الجمرك بسبب الامطار الغزيرة، مما أسفر عن وفاة مسنة تحت الأنقاض وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج جثمان السيدة المسنة، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

شهدت العديد من الشوارع أمس ارتفاع منسوب المياه بها، بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدي إلى غرق عدد من السيارات في بعض المناطق، خاصة بمناطق غرب الإسكندرية.

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المحافظ: 49 نقطة شهدت تراكمات لمياه الأمطار

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعرضت منذ الساعات الأولي من فجر أمس لسقوط مياه أمطار غزيرة، فاقت الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتي وصل عددها إلى 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة.

واشار إلى أنه تم التعامل مع تراكمات المياه بمحيط المستشفيات والمدارس، على الفور، والشوارع الرئيسية والجانبية من خلال معدات شركات الصرف الصحي والمياه والأحياء، مؤكدًا على رفع تراكمات المياه ومتابعة السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه بداية من يوم الأربعاء تم رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، مشيرًا إلى نشر 122 سيارة و30 بدال على مستوى المحافظة، وتم توجيه المعدات للمناطق التي تواجه تجمعات الأمطار ورفع تراكمات المياه.

نوة الفيضة الصغري الإسكندرية أمطار غزيرة ورياح خسائر النوة رفع تراكمات المياه حالة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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