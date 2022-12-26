سيارة ربع نقل تنهي حياة طفلة بالشرقية

صدمت سيارة ربع نقل طفلة عمرها 10 سنوات بمحافظة الشرقية، فلقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، بطريق "كوبرى الكسارة - الصالحية الجديدة" نطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تصادم سيارة ربع نقل بها بطريق "كوبري الكسارة - الصالحية" نطاق مدينة الصالحية الجديدة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالصالحية الجديدة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحري عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.