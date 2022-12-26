الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «أمل جديد»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلماً تسجيلياً بعنوان “أمل جديد” عن مصنع “شركة النصر” خلال افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

 

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.

ويضم المقر الرئيسى للشركة بأبى رواش (21 مصنعاً) منها مصانع الغازات الطبية والصناعية، حيث تنتج الشركة، الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة، حيث تقوم الشركة بتوصيل الأكسجين الغازى والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى نحو (135) مستشفى ومركز طبى متخصص، وقامت الشركة بإنشاء أول مصنع لإنتاج الأرجون عالى النقاوة (ولأول مرة فى مصر) بالإضافة لغاز الأكسجين والنيتروجين عام (1980) بطاقة 300 م3 / ساعة، وتلى ذلك إنشاء مصنع الإستيلين للأغراض الصناعية عام (1987) بطاقة 100م3/ ساعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

جثة فى شنطة العربية..3 متهمين يقتلون سائق سيارة بالطريق الإقليمى

«حدث ليلا»| كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة.. والقبض على دجال

تراجع طفيف في أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 26 ديسمبر

بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح مصنعى إنتاج الغازات ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

32 قتيلا وعشرات الآلاف من الأمريكيين بلا كهرباء في عيد الميلاد بسبب العاصفة

200 جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا