بصوت القارئ أيمن عقل.. بدء فعاليات افتتاح السيسي مصنعي إنتاج الغازات الطبية

استهل الشيخ القارئ أيمن عقل، فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة.

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.