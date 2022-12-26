«حدث ليلا»| كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة.. والقبض على دجال

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة بالقاهرة الجديدة

نجح رجال مباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة شاب مذبوحا داخل شنطة سيارة بالقرب من الطريق الإقليمى بمنطقة التجمع الأول، وتبين أن لصين قتلوه وسرقوا هاتفه المحمول.

ودلت التحريات أن المجنى عليه يعمل على سيارة ملاكى كسائق بشركة توصيل شهيرة وقام المتهمان باستدراجه وقتلوه لسرقة السيارة وبعد قتله وضعوه فى شنطة السيارة تمهيدا للتخلص من جثته، وفى الطريق تعطلت السيارة بسبب عدم وجود بنزين فقاموا بترك الجثة داخل السيارة وسرقوا الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار حتى تم ضبطهم.

القبض على دجال الإسكندرية بتهمة النصب على السيدات

تمكنت مباحث الآداب من ضبط دجال للنصب على السيدات وللاستيلاء على أموالهن بزعم جلب الحبيب وفك أعمال السحر بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والشعوذة نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى وذلك من خلال الصفحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

مصرع شاب بسبب جرعة زائدة من المواد المخدرة بالهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب متوفي داخل شقته بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة بمنطقة الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي أيمن.ح.ا، 25 عاما، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لسائقي دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ متضمناً تضرر سيدة من قيام شخصين مستقلين دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (قائد الدراجة النارية المُشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وبمواجهته أقر أنه كان متوقف بالدراجة النارية قيادته أعلى الرصيف لانتظار أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تاجر مخدرات بـ 700 كيلو بانجو وأسلحة آلية بشمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 700 كيلوجرام من مخدر البانجو وسلاح ناري داخل منزله بمنطقة الحسنة بشمال سيناء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحسنة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "700 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 بندقية آلية- 3 خزينة- عدد من الطلقات لذات العيار- الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى".. وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "7,000,000 سبعة مليون جنيه" تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.