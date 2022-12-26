«تيار الحكمة» العراقي يثمن موقف الرئيس السيسي الداعم لأمن واستقرار العراق

ثمن رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم موقف القيادة المصرية المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لأمن واستقرار العراق، مشيدًا بعمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال الحكيم، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر والوفد المرافق الذي يزور العراق حالياً، مثمنا حضورهم الميداني في العراق للاطلاع على الواقع العراقي عن قرب، داعيا إياهم إلى نقل الحقيقة عن العراق وعن الحياة اليومية التي غالبا ما يظلمها الإعلام بنشر السلبيات وتجاهل كل الإيجابيات.

العراق ومصر يمتلكان مؤسسات رائدة

ودعا الحكيم إلى إدامة خطاب الاعتدال والتسامح والتعايش وتقبل الآخر، مبينا أن البلدين العراق ومصر يمتلكان مؤسسات رائدة في هذا المجال بحكم وجود النجف الأشرف والأزهر الشريف وما يمتلكانه من ثقل حضاري وإسلامي، مشيرًا إلى واقع الحريات في العراق، حيث قال "إن الحريات مكفولة دستوريًا وتكاد حرية التعبير في العراق على مستوى الأفراد والصحفيين والمؤسسات الإعلامية أن تكون تجربة رائدة في المنطقة".

العراق يعيش تجربة سياسية تتراكم فيها الإيجابيات

وأكد "الحكيم" خلال اللقاء، أن العراق يعيش تجربة سياسية تتراكم فيها الإيجابيات ويرتفع فيها مستوى النضج السياسي على مستوى القوى السياسية ومؤسسات الدولة، مستعرضاً طبيعة مقومات النجاح التي تمتلكها الحكومة العراقية كالوفرة المالية النسبية وكذلك الاستقرار الأمني بعد هزيمة الإرهاب والثقل النيابي الداعم للحكومة وكذلك شخص رئيس الوزراء باعتباره متدرجًا إداريًا وشخصية تتصف بالنزاهة ونظافة اليد.

العراق قاتل الإرهاب نيابة عن المنطقة

وقال رئيس تيار الحكمة، أن العراق قاتل الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم ولولا تضحيات العراقيين لكان الإرهاب قد تغول في أكثر من منطقة، مبينًا أن خسارة الإرهاب لبيئته الحاضنة كان أهم مقومات الاستقرار في العراق، لافتًا إلى أن الإرهاب لا يمثل اليوم تهديدًا عسكريًا إنما هو تهديد أمني.