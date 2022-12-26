تقرير أمريكى: اكتشافات مصر الأثرية من بين أروع 12 اكتشافًا فى العالم 2022

وصف موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي، اكتشافات سقارة والفيوم وأبوصير من بين أروع 12 اكتشافًا أثريًا في العالم في 2022 التي تكشف لمحات عن الماضي العريق والكنوز المفقودة من العالم القديم.

وذكر الموقع في مقدمة الاكتشافات الأهم في عام 2022 عثور البعثة الأثرية المصرية على أوان فخارية تحتوي على قوالب من الجبن، يزيد عمره على الـ2500 عام، في منطقة سقارة جنوب الجيزة.

ويعد الاكتشاف عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية، وتم العثور على مجموعة من قوالب من الجبن الأبيض داخل هذه الأواني، السبت، ومن المرجح أنها ترجع إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و27.

وأفادت ماريان جينو من موقع انسايدر الأمريكي، بأن عام 2022 شهد اكتشاف أكبر مخبأ على الإطلاق لأدوات تحنيط المومياء في مصر - ربما ليس شيئًا تأمل أن تجده تحت شجرة عيد الميلاد الخاصة بك، ويقدم الاكتشاف أدلة على جنازة فخمة حدثت على الأرجح منذ حوالي 2600 عام.

قال Wojciech Ejsmond، عالم المصريات من مشروع وارسو مومياء، للموقع، "هذا اكتشاف مثير ومهم حقًا" ، وسيساعد في سد الثغرات المعرفية لعملية التحنيط.

كما ضم الموقع الأمريكي الي قائمة الاكتشافات الأثرية الأهم في 2022 من مصر، حيث اكتشف علماء الآثار صورًا بالألوان الكاملة للمومياوات في أوائل ديسمبر - وهي الأولى التي تم العثور عليها منذ أكثر من قرن.

عثر الباحثون على صورتين كاملتين لمومياوات مصرية وأجزاء أخرى في موقع تنقيب جرزة في الفيوم.

كان عالم الآثار الإنجليزي فليندرز بيتري آخر من اكتشف عملًا فنيًا مشابهًا عندما اكتشف 146 صورة مومياء في مقبرة رومانية في عام 1911، وفقًا لتقارير Artnet News.

