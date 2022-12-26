الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مديريات التموين ترسل طلبات إضافة المواليد على البطاقات لديوان الوزارة

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

أرسلت مديريات التموين والتجارة الداخلية طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين إلى ديوان عام وزارة التموين، وذلك لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وهم: مستحقى معاش تكافل وكرامة، وحاملى كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى وأبناء الشهداء وزوجاتهم، وأبناء الأسر البديلة.

 وسيتم مراجعة بيانات الطلبات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها، وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الاسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلًا البطاقة المقيد بها فردين" زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء، والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد أخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيه شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

وتوفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية ،مع استمرار صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

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وائل لطفي

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