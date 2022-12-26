الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عرين الأسود تهدد إسرائيل: أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنون إلى بيوتهم آمنين

مجموعة عرين الأسود
مجموعة عرين الأسود

قالت مجموعة عرين الأسود إنها نفذت الليلة عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وحققت إصابات دقيقة، مؤكدة أن المنفذين انسحبوا من المكان بسلام.

 

وقالت في بيان صدر عنها مساء الأحد، "إن جُند العرين نفذوا يوم الأحد عند الساعة 22.47 عملية مباغتة واستهدفوا سيارة مستوطنين على طريق يتسهار.

 

وأضافت أنها حققت إصابات دقيقة لن تفصح عنها السلطات الإسرائيلية.

 

وطالبت المجموعة بإعادة جثامين شهدائهم وإلا لن يعود المستوطنون إلى بيوتهم آمنين.

 

واختتمت البيان بالقول: "سنرى من سيحاصر من يا أبناء صهيون".

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وائل لطفي

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