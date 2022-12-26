الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا.. العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجى والبحث مستمر عن مفقودين اثنين

انهيار ثلجى
انهيار ثلجى

عثر على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا الأحد في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب النمسا، ولا زال البحث جاريا عن شخصين، وفق أجهزة الإغاثة.

 

وحدث الانهيار الثلجي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.

 

وكانت الشرطة قد أعلنت بادئ الأمر أن الانهيار الثلجي "طمر عشرة أشخاص"، مستندة في ذلك إلى تسجيل فيديو التقطه متزلّج.

 

وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه تم إنقاذ شخص فيما تمكّنت امرأة من إنقاذ نفسها بنفسها وتوجّهت إلى المستشفى.

 

وستة من الأشخاص الذين ظهروا في المشاهد عُثر عليهم سالمين.

 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مدير مكتب السياحة المفوّض بالتواصل بشأن سير العمليات هيرمان فيرتشر "لا زلنا من دون معلومات حول شخصين ونواصل البحث".

 

وتشارك في عمليات البحث طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر.

 

ولم يتم كشف أي تفاصيل عن هويات الأشخاص المعنيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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