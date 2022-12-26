إسلام الكتاتنى: 2022 العام الأكثر مرارة على جماعة الإخوان

قال إسلام الكتاتني، خبير الإسلام السياسي، إن عام 2022 يمكن وصفه بالعام المر في تنظيم جماعة الإخوان، بل يمكن وصفه بالأكثر مرارة.

وأضاف "الكتاتني" خلال لقاء ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، وشادي شاش، أن كل الأعوام السابقة تمثل مرارة لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أنه :"يمكن تسمية هذان العام، هو العام الأكثر مرارة".

وأوضح أن هناك عدة أحداث خصلت خلال هذا العام، حيث كانت بمثابة الغصة التي تجتاح حلوق وأفراد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أنه من الممكن تلخيص هذا العام من خلال خمس نقاط، وهي :"استمرار الفشل الأخلاقي لمشروع التربية التي تتباهى به جماعة الإخوان، وظهر ذلك في بداية عام 2022، حيث شاهدنا حفلات الشماتة البغيضة التي روج لها الإخوان على صفحاتهم ومن خلال لجانهم الإلكترونية ومن خلال اليوتيوب، ومن خلال قنواتهم الإعلامية شماتة في كل رموز 30 يونيه، المخالفين والمختلفين مع جماعة الإخوان الذين قاموا بالثورة عليهم، حينما توفاهم الله عز وجل.