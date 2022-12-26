السودان.. 12 قتيلا جراء العنف القبلى فى جنوب دارفور

أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، غربي السودان، مساء الأحد، ارتفاع عدد قتلى أحداث العنف القبلي في ولاية جنوب دارفور، منذ الجمعة، إلى 12 إضافة إلى 42 مصاباً.

وقالت المنسقية (غير حكومية)، في بيان، إن "الأحداث الأليمة التي وقعت الجمعة بقرى في ولاية جنوب دارفور خلقت أوضاعا إنسانية صعبة وبالغة التعقيد".

وأضافت: "حتى اللحظة بلغ عدد القتلى 12 شخصاً إضافة إلى 42 جريحا بينهم أطفال ونساء وكبار السن، و لا يزال حصر القتلى والجرحى والمفقودين جاريا".

وأشارت إلى أن عدد القرى المحروقة بلغ 12، وأن مئات الأسر نزحت إلى مناطق أخرى في ولاية جنوب دارفور.

والسبت، أعلنت ولاية جنوب دارفور، مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر هجمات متفرقة من مسلحين على قرى في الولاية، على خلفية صراع قبلي، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

كما أعلنت سلطات الولاية حالة الطوارئ وحظر التجوال في محلية بليل جراء أعمال العنف القبليّ.

وبين حين وآخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالًا دمويًا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.