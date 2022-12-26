الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: نسعى دائمًا لحل جميع الخلافات عبر الحوار

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن بلاده سعت دائمًا إلى حل جميع الخلافات من خلال الحوار.
وأضاف بوتين، في مقابلة مع إذاعة روسيا -1، لقد "سعينا دائما لضمان حل جميع الخلافات السابقة بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات، لكن لسوء الحظ، شعر الطرف الآخر (خصوم روسيا) بشكل مختلف."
وتابع الرئيس الروسي قائلاً إن " مبدأ فرّق تسد، هذا ما سعوا (المعارضون) دائمًا إلى تحقيقه وما زالوا يسعون، إلا أن هدفنا مختلف، وهو توحيد الشعب الروسي".
وأكد بوتين أن بلاده لا ترفض إجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، وأنها "مستعدة للتعامل مع الأطراف المعنية".
كما أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده للبحث عن اتفاق مع جميع المشاركين في هذه العملية، قائلاً إن "الأمر متروك لهم.. هم (الغرب) من يرفضون المحادثات وليس نحن".
وحول تقديم الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي باتريوت لأوكرانيا، قال بوتين إن بلاده ستدمرها بنسبة "100 بالمئة" ، لأنها "نظام عفا عليه الزمن إلى حد ما".
يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت الأربعاء، تقديم شحنة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل منظومة "باتريوت" التي طلبها في وقت سابق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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