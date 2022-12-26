الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الإسرائيلى يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقله

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، فتى فلسطينيا بالرصاص الحي واعتقله، خلال مواجهات اندلعت، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت أمر، شمالي الخليل (جنوب)، وشرع بحملة دهم وتفتيش للمحال التجارية، ومصادرة تسجيل الكاميرات.
وذكرت أن مواجهات اندلعت في منطقة "عصيدة" في البلدة، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما أسفر عن إصابة فتى بالرصاص الحي قبل اعتقاله (لم تعرف هويته بعد)، والعشرات بحالات الاختناق.
وأضافت، أن مواجهات مماثلة اندلعت عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل، أطلق خلالها الجيش الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.
وفي سياق متصل، قالت "وفا"، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي، قرية المدية، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة.
أما في شمالي الضفة، فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي، قرية رمانة غربي جنين، ونصب حاجزا عسكريا على مدخلها، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا".
وأردفت، أن الجيش أوقف المركبات الفلسطينية عند الحاجز العسكري وفتشتها ودقق في بطاقات هوية ركابها، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة الفلسطينيين.
ومنذ بداية مارس/آذار الماضي تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توترا ملحوظا حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة تتسبب باندلاع اشتباكات مع فلسطينيين. 

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وائل لطفي

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