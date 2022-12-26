أستاذ مناعة وفيروسات: كورونا ما زالت موجودة

كشف الدكتور فايد عطية، أستاذ الفيروسات والمناعة، عن كيفية تجنب انتشار فيروس كورنا من جديد، قائلًا: "إن الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأت تتزايد من جديد، مع دخول فصل الشتاء؛ لأنه موسم انتشار وزيادة الإصابة بالفيروسات التنفسية".

وأضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن السبب الأخر في زيادة عدد حالات كورونا هو تخفيف بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما أن السبب الثالث يتمثل في أن الناس قد ظنت جدلًا أن الوباء قد انتهى، وهذا غير صحيح، معقبًا: "كورونا مازالت موجودة، والتحورات الجينية والوراثية الخاصة به مازالت تتحور، وكلما وجد التحور كلما كان يوجد انتشار".

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، تجنب الزحام، والحرص على التطعيم باللقاح، وغسل الأيادي والتعقيم، وذلك لتقليل حدة الانتشار، وتقليل زيادة الإصابات بشكل كبير.

وأشار إلى أننا وصلنا منذ عام تقريبا إلى متحور الأوميكرون، وهو أحد متحورات الكورونا، ويوجد منه خمسة أشكال، ومن ثم وصلنا إلى الأكثر انتشارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية وهو الـ BA4، والـ BA5، وهو يتميز بسرعة الانتشار وزيادة الحالات، ولكن شدة الإصابة أقل بكثير من كل متحورات الكورنا.