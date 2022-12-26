خبير يكشف أهمية الاكتشافات الأثرية فى معبد خنوم بإسنا

أوضح الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، أهمية الإكتشافات الأثرية في معبد خنوم بإسنا، قائلًا:"إن البعثة حصلت عل مقصورة من الحجر الرملي، وهذه المقصورة عبارة عن امتداد للمعبد في العصور الأقدم".

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن البقايا من مبنى أثري دائري الشكل من الطوب الأحمر المجوف، ما كان يوجد أيضاً بقايا أخرى للمبنى التي تعتبر أساساته مصنوعة من الحجر، لافتاً إلى أن هذه البقايا عبارة عن عناصر من أعمدة معمارية صغيرة تشل بوابة أو مدخل، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية الغير مكتملة,

وأوضح أنه يوجد أجزاء من القنابل اليدوية الفخارية ومجموعة من الغليون االغير مكتملة الشكل، حيث أنها ذات اأشكال ومقاسات مختلفة.

وأشار إلى أن معظم الاكتشافات الأثرية تتم بأياد مصرية ، وهو شيء ممتاز، خاصة وأن البعثة استطاعت الكشف عن مبنى لمخزن السلاح والحراسة تم استخدامها خلال عصر الخديوي علي .