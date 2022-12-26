الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شعبة الأدوية: المخزون الاستراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة يكفى لـ6 شهور

جهاز قياس السكر
جهاز قياس السكر

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن بدائل الأدوية وكيفية تغير ثقافة التعامل مع المستحضرات الطبية.

 

وقال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن الدواء صناعة استراتيجية لا غني عنها في أي وقت من الأوقات.

 

وأضاف أن أدوية الأمراض المزمنة متوفرة والمخزون الاستراتيجي يكفي حتي 6 شهور، مشيراً إلى أن العالم يتعامل بالاسم العلمي في الأدوية وبالتالي لا نسمع عن نواقص بالأصناف.

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شعبة الأدوية: المخزون الاستراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة يكفى لـ6 شهور

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