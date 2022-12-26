خليل المهندى: الاتحاد العربى يسعى لتواجد جميع الدول العربية فى البطولات

تحدث خليل المهندي، رئيس الاتحاد العربي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، عن البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، وستقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وقال خليل المهندي: "تعتبر البطولة العربية للأندية من البطولات المهمة والدليل على ذلك المشاركة الكبيرة من الأندية، حيث ستكون هناك منافسة قوية بين أبطال العرب المتواجدين أو اللاعبين المحترفين".

وأضاف: "الاتحاد العربي دائمًا ما يسعى لتواجد جميع الدول العربية في البطولات، هناك دول عربية لم تشارك بسبب الإجراءات الصعبة، نسعى في السنوات القادمة أن نقوم بوضع شروط احترافية للدول العربية بحيث تزداد عدد المشاركات".

وتابع: "ونسعى لأن يكون هناك دولة احتياطية، وتكون التأشيرات تم الانتهاء منها قبل شهر أو شهر ونصف، لأن الاتحاد العربي إذا شعر أن الدولة المستضيفة لم تستطع استضافة البطولة سيقوم باسنادها لدولة أخرى".

واختتم رئيس الاتحاد العربي والآسيوي: "أتمنى أن تكون الـ 22 دولة عربية دائمًا متواجدين في البطولات، أتمنى أيضًا التوفيق للجميع وأن تكون المنافسة قوية شريفة ونستمتع بهذه البطولة".

قرعة متوسطة للأندية المصرية في البطولة العربية لتنس الطاولة رجال وسيدات

أسفرت قرعة النسخة 33 من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات والمقررة بالقاهرة، عن وقوع الأندية المصرية في مجموعات متوسطة المستوى.

وتستضيف الصالة رقم 2 في مجمع الصالات المنافسات خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

ويمثل مصر في مسابقة الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

ويشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.، وجاءت القرعة على النحو التالي.

المجموعة الأولى : الأهلي المصري - الفحيحل الرياضي الكويتي - خانيونس الفلسطيني - الأهلي ود مدني السوداني.

المجموعة الثانية : قطر الرياضي القطري - الأمل عطبرة السوداني - رائد شباب الأربعاء الجزائري - إنبي المصري.

المجموعة الثالثة : الزمالك المصري - برقان الرياضي الكويتي - جمعية شبيبة الخروب الجزائري - المجمع الرياضي الفلسطيني.

المجموعة الرابعة : سار البحريني - مدينة الحسين للشباب الأردني - الرياضي العطاف الجزائري - الهلال السوداني.

المجموعة الخامسة : البحرين البحريني - نادي السد القطري - الأولمبي الليبي - المسيرة تمارة المغربي.

وتنطلق الجولة الأولى الرابعة عصر الإثنين الموافق 26 ديسمبر الحالي.

وشهدت قرعة السيدات مشاركة 12 ناديا، مقسمة على 3 مجموعات بتواجد 4 أندية بالمجموعة الواحدة، ويصعد الأول والثاني للدور ربع النهائي، وضمت المجموعات:

المجموعة الأولى : الأهلي المصري - الأعمال الحرة السوداني - الأهلي صيدا اللبناني - النادي الرياضي ورقلة الجزائري

المجموعة الثانية: عالي البحريني - الفتاة الرياضي الكويتي - الفلاح عطبرة السوداني - جزيرة الورد المصري

المجموعة الثالثة : العربي الرياضي الكويتي - الزمالك المصري - نادي جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري - الأقصى عطبرة السوداني

وتقام المباراة الأولى للسيدات الحادية عشر صباح الإثنين.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الرجال والسيدات بالنسخة الأخيرة للمسابقة.