سقوط أمطار خفيفة على مدينة المنيا وشركة المياه ترفع حالة الطوارئ

تشهد مدينة المنيا، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة لم تؤثر على الطرق أو حركة السيارات خاصة في الأماكن المفتوحة خاصة مع قيام الأهالي باللجوء للاحتماء بمنازلهم.

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لحدوث أي تقلبات في الحالة العامة للطقس، وضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال الشتاء، ووجه بضرورة التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والهيئات العامة، بالإضافة للمرور والمتابعة لمخرات السيول، كما كلف المحافظ مديرية الري بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة مخرات السيول والعمل على تطهيرها، مشيرًا إلى أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ وتفعيل عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة كافة التطورات التي تنجم عن سقوط الأمطار وإمكانية وقوع سيول.