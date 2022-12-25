الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«السياسة الأوروبية وطرق معاملة المهاجرين والأجانب».. محلل سياسي يوضح

جريدة الدستور

أوضح مهدي النمر، الكاتب والمحلل السياسي، إن السياسة لها دور بلا شك، في إثارة واستثمار نعارات العنصرية، وحالة الاحتقان الإجتماعي وهي طويلة في أوروبا.

وأضاف النمر خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الخطاب الإعلامي الغربي، فإن هناك بعد ثقافي لا يمكن تجاهله، لافتًا إلى أن اليمين في سدة الحكم هو أقل عدوانية لأنه يود أن يبدو أكثر اعتدالًا، والمشكلة كما أشرنا هي مشكلة بها بعد ثقافي وإعلامي. 

وأوضح أن الإعلام الغربي منذ بداية الحملة الصليبية كما أسماها الرئيس جورج بوش الإبن، لافتاً إلى أن هناك خطاب إعلامي سياسي وثقافي مستمر في الاستعداء الأجنبي والمسلمين بشكل عام، وذلك لأهداف استراتيجية لتمرير ما يحدث في بلادنا خاصة في إسرائيل، وخاصة في مسألة التصادم الديني والثقافي.

وأشار إلى أن هنذا ينعكس في ثقافة الناس وفي سلوكياتهم، بالإضافة إلى الاحتقان الاجتماعي وتواجد أعداد كبيرة من المهاجرين، غالبًا ما تبقى على هامش المجتمع، حيث أن السياسة غالبًا لا تسعى وخاصة في بلاد مثل فرنسا منذ الرئيس شيراك، حيث دعت إلى دفع الأجانب والأجيال الجديدة إلى جانب الفقراء إلى هامش المجتمع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

العريش تسترد أمنها كاملًا.. نواب ومشايخ شمال سيناء: فتح شوارع المدينة تأكيد للانتصار على الإرهاب

«برّه الصندوق».. خبراء يقدمون حلولًا لأزمة الأعلاف: العودة للبدائل الطبيعية وإعادة تدوير مخلفات الزراعة وورد النيل وعدس الماء

شاب يلقي بطفل للكلاب الضالة بالفيوم

منظمات إغاثية تعلق عملها في أفغانستان بعد قرار منع النساء من التعليم

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023.. رابط الأسئلة الاسترشادية

الأرز متوفر بالسعر الرسمي.. اعرف قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة