الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 طلاب بجامعة المنيا في تصادم سيارتين أجرة بالزراعي السريع بملوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 طلاب بجامعة المنيا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة "مكروباص" بالطريق الزراعي السريع مصر ـ أسوان أمام قرية قلندول التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقلهم لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1592 ن ا ج، و4189 ن ر ا، ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام عزبة عفيفي التابعة لقرية قلندول بمركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 طلاب بجامعة المنيا وهم: غادة عبد التواب 22 عامًا، أميرة حسن 22 عامًا، أحمد كامل 22 عاما، إيمان عبد المعبود 19 عامًا، أحمد محمد 21 عامًا، آية نادي 18 عامًا، يقيمون بقري الشيخ حسين والبرشا والأشمونين والعرين البحري، بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وإرتجاج وسحجات وكدمات، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا إصابة 6 طلاب بجامعة المنيا تصادم سيارتين أجرة الطريق الزراعي السريع أمام عزبة عفيفي التابعة لقرية قلندول بملوي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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