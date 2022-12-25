«الغرف التجارية»: هناك من استغل وجود البضائع في الموانئ ورفع أسعار السلع

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك من استغل وجود البضائع في الموانئ ورفع أسعار السلع، متابعا: "نطمأن الناس بتوفر البضائع".

وأضاف "ناصر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدا بتوفير الدولار على وجه السرعة خاصة لمسلتزمات الألبان والسكر والأعلاف والفول وكل ما يلزم حياتنا اليومية سيتم الإفراج عنها في مدة بسيطة جدا.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على عمل معارض في جميع محافظات الجمهورية من خلال اتحاد عام الغرف التجارية بالتنسيق مع كل غرفة ف محافظتها لعرض كل السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، والقادم أفضل وأحسن.

وأكد أنه سيتم الإفراج عن كميات كبيرة السلع في الموانئ خلال الأسبوع الجاري مثل الأعلاف والزيوت ومنتجات الألبان، متابعا: "نحن كمستوردين ومصنعين شعرنا الأسبوع الماضي والحالي بحدوت انفراجة في خروج السلع، ونستعد من يناير حتى نهاية رمضان بتوفر السلع بأسعار مناسبة".