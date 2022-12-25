الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة بالقاهرة الجديدة

جثة
جثة

نجح رجال مباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة شاب مذبوح داخل شنطة سيارة بالقرب من الطريق الإقليمى بمنطقة التجمع الأول، وتبين أن لصين قتلوه وسرقوا هاتفه المحمول.

ودلت التحريات أن المجنى عليه يعمل على سيارة ملاكى كسائق بشركة توصيل شهيرة وقام المتهمان باستدراجه وقتلوه لسرقة السيارة وبعد قتله وضعوه فى شنطة السيارة تمهيدا للتخلص من جثته، وفى الطريق تعطلت السيارة بسبب عدم وجود بنزين فقاموا بترك الجثة داخل السيارة وسرقوا الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار حتى تم ضبطهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا بالعثور على جثة داخل شنطة سيارة بالطريق الإقليمي اتجاه السخنة، وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وتبين من المناظرة لجثة الضحية "زكريا. أ" 19 سنة، إصابته بجرح ذبحي أدى لوفاته، كما بينت التحريات الأولية أنه يعمل على السيارة ومقيم بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تسليم الجثمان بعد التشريح لذويه لدفنه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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وائل لطفي

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