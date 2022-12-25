الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الحكومة تكشف العلاقة بين قرض صندوق النقد وحل أزمة السلع بالجمارك

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن العلاقة بين قرض صندوق النقد وحل أزمة السلع بالجمارك، قائلًا: "إنه بعد توقيع مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أصبحت الدولة في وضع أفضل مكنها من اتخاذ قرارات تحل أزمة السلع في الجمارك".

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الإفراج عن سلع بـ5 مليارات جنيه خلال 23 يوما.

وأوضح أن البضائع الموجودة في الجمارك لا تتجاوز 9.5 مليار جنيه، بينها سلع بـ 3.4 مليار دولار اسمها سلع الصبر، وهي التي لا تلزم الحكومة المصرية بتوفير دولارات لها.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن 11 بنكا بالقطاع المصرفي وفرت 600 مليون دولار للإفراج عن السلع من الموانئ خلال يومين فقط، ما يعني أن الوضع بات أفضل.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن البنك المركزي يستثني فئات من قرارات توفير العملة الأجنبية، خارج البلاد.

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