الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مناخ محتقن يخيم على دول أوروبا.. ما الأسباب؟

جريدة الدستور

قال بير لوي ريمون، أستاذ العلاقات الدولية، إن الأزمات تمهد الطريق إلى وصول اليمين  المتطرف والتيارات المتطرفة، لافتاً إلى أنه يجب التمييز بين اليمين الحكومي واليمين المتطرفة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يجب التمييز أولًا بين اليمين الحكومي واليمين المتطرفة، لافتاً إلى أن هناك فارقًا بين التوجهات الأيديولوجية، حيث يعتمد اليمين الحكومي بشكل أساسي على مبدأ الحرية الإقتصادية.

وأشار إلى أنه يوجد تيار مسيحي محافظ ليس بالذرورة صديقُا للأجانب، ولكن إذا فحصنا سلسلة الأزمات التي تمت الإشارة إليها، فإن الأمرمتعلق بالتضخم، والحرب على أوكرانيا، وارتفاع الأسعار، والخوف على توفير مصادر الطاقة في الشتاء، لافتاً إلى أن هناك مناخ تصعيدي محتقن يخيم على الدول الأوروبية ومنها فرنسا.

وأوضح أنه من المؤكد أن هذه العملية التي وقعت في شوارع باريس أول أمس، يجب النظر إليها على أنها فعلة رجل لا ينتمي مبدئيًا إلى تيار سياسي، لافتاً إلى أن هذا الشخص الذي يواجه التحقيق هو نشط على نحوٍ منعزل. 

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