كولر يتحدث عن مباراة سموحة ويوجه رسالة إلى الجماهير

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لم يؤد بشكل جيد أمام سموحة ولم يتم خلق فرص، وإن هناك أكثر من لاعب لم يكن في مستواه.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «على مدار سنوات عملي مدربًا لم أر مثل هذه المباراة، هناك إهدار للوقت، ورغم ذلك في الشوط الأول تم احتساب دقيقتين للوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني تم احتساب خمس دقائق فقط، رغم أن الوقت المهدر أكثر من ذلك، ومن الأصلح للكرة المصرية أن يكون التركيز على لعب الكرة».

وواصل كولر حديثه: «خلال الشوط الأول لم نؤد بشكل جيد واجهنا فريقًا يلعب في الثلث الدفاعي، وخلال الشوط الثاني ضغطنا بشكل جيد في الهجوم ولكن في المجمل الفريق لم يخلق فرصًا كثيرة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا».

وأكد المدير الفني أنه دائم الحديث مع اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وهناك عمل يومي متواصل في ظل ضغط المباريات وعدم وجود مساحة من الوقت للعمل بشكل أكبر في النواحي الفردية مع اللاعبين.

وفي نهاية حديثه عن المباراة حرص مارسيل كولر على توجيه رسالة إلى الجماهير مطالبًا بضرورة تواجدهم ومساندتهم للفريق خلال المباريات.

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه سموحة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد “الأهلي وي السلام” ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 23 في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك، فيما تحصل سموحة على النقطة الثامنة ليتواجد في المركز الثالث عشر.

وقبل اللقاء، التقط لاعبو الأهلي صورة تذكارية حاملين قميص أكرم توفيق زميلهم في الفريق، دعمًا له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.