حبس 3 متهمين بقتل عامل في العمرانية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 أشخاص بتهمة قتل شاب والتعدي على صاحب محل بسبب تدخلهم للدفاع عن سائق توك توك في منطقة العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه مقتل عامل وإصابة صاحب محل إصابات خطيرة بسبب تدخلهم للدفاع عن سائق توك توك 12 سنة في منطقة العمرانية بالجيزة.

وكشفت التحقيقات بأن المجني عليهم شاهدوا شقيقان وصديقهما يقوموا بضرب سائق التوك توك وإهانته بسبب أولوية المرور وأثناء تدخلهم لحمايته انقضوا عليهم بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزة أحدهما طعن بها العامل طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال وضربوا صاحب المحل وفروا هاربين.