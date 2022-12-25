طلعت عبدالقوي: انطلاق جلسات الحوار الوطنى في يناير

كشف الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن تفاضيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، استغرق 6 ساعات، موضحا أنه تناول موضوعات هامة، ومراجعة شبه نهائية للأسماء المرشحة لحضور جلسات الحوار الوطني، لـ19 لجنة.

وأضاف أن بعض القوى السياسية والأحزاب المدنية أكملت أسمائها، وبعض الأحزاب لم تستكمل أسمائها وستتم خلال أيام، كما سيكون هناك تمثيل جيد لمجتمع 11% من ذوي الإعاقة، وتمثيل جيد للفلاحين والعمال، وخاصة الموضوعات الخاصة بالنقابات والزراعة.

وأشار إلى أنه يتم السعي لتمثيل جيد لكل القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري، موضحا أن الأمانة الفنية راجعت مقدمي مقترحات من يتم دعوتهم لحضور الحوار الوطني.

وتابع: "بدأنا نضع خارطة الطريق لاستهداف عقد جلسة أخيرة مطلع الأسبوع المقبل، ليتم من خلالها إنهاء عملية اختيار الأسماء سواء من الأحزاب والقوى الوطنية والخبراء والمتخصصين، لينطلق جلسات الحوار الوطني في يناير المقبل، وتبدأ الجلسات الفعلية، بالتوازي من المحاور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، ويكون كل يوم 3 ساعات لكل محور، وكلها مسائل يتم حسمها الآن".

وأردف: "حريصون كل الحرص أن كل جلسة لا تقل عن 3 ساعات لسماع كل الآراء والمقترحات والأفكار"، مردفا: "تم تناول بعض القضايا لحضور الحكومة جلسات الحوار، للدعم بمعلومات وأرقام وبيانات".