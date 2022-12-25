الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«وزيرة التريند».. الباز لـ نيفين القباج: من أين ولماذا تبرعتى لمستشفى 57357؟

محمد الباز
محمد الباز

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد زيارتها مستشفى 57357 وتبرعها من أموال الوزارة بـ75 مليون جنيه بأنها "وزيرة التريند".

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه يرى أن مستشفى 57357 يستحق الدعم والإنقاذ بنسبة 100%، ولكن على "نضيف" وأسس سليمة، موضحًا أن مصداقية المؤسسة تعرضت للخدش، وزاد هذا الخدش تصريحات شريف أبوالنجا، مدير عام مستشفى سرطان الأطفال 57357 عندما سأله الإعلامي عمرو أديب عن الجهة التي تراقب حسابات المستشفى فأجاب "ربنا".

وتابع: "لا بد من تعيين متحدث رسمي للمستشفى، وشخصية عامة تحظى بالثقة حتى تشجع الناس على التبرع، لأن شريف أبوالنجا بلاش يتكلم لأن عدم المصداقية اللى بتعاني منها المستشفى بتتأثر لما يتكلم".

وأردف: "أتمنى لكيان مستشفى 57357 أن يكبر على أسس سليمة وصحيحة، والناس تبقى عارفة فلوسها رايحة فين، وأدعو الناس للتبرع للمستشفى بعد تصحيح الوضع".

وحول تبرع وزيرة التضامن بمبلغ 75 مليون جنيه، سأل "الباز" نيفين القباج قائلا: "من أين تبرعتي وتحت أي مسمى ومن أي مورد"، كما سأل الحكومة: "هل الوزيرة حرة وطليقة  في التصرف في أموال الوزارة والتبرع لأي مؤسسة؟".

محمد الباز نيفين القباج وزيرة التضامن مستشفى 57357 شريف أبو النجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

مصدر مصرفى: البنك المركزى يستثنى فئات من قرارات توفير العملة الأجنبية خارج البلاد

رفض دعوى منع ظهور محمد رمضان بوسائل الإعلام

محافظ بورسعيد ينعى اللواء مصطفى كامل ويؤكد: كان قائدًا عظيمًا

السلطات النمساوية: فقدان عشرات الأشخاص بسبب انهيار ثلجي في النمسا

المنتخب الوطني للكرة الشاطئية يفوز على نظيره الكويتي بالمباراة الودية في الإسكندرية

أمطار متقطعة في شوارع دمياط.. وطوارئ لمواجهة أي موجات للطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى