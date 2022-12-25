«وزيرة التريند».. الباز لـ نيفين القباج: من أين ولماذا تبرعتى لمستشفى 57357؟

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد زيارتها مستشفى 57357 وتبرعها من أموال الوزارة بـ75 مليون جنيه بأنها "وزيرة التريند".

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه يرى أن مستشفى 57357 يستحق الدعم والإنقاذ بنسبة 100%، ولكن على "نضيف" وأسس سليمة، موضحًا أن مصداقية المؤسسة تعرضت للخدش، وزاد هذا الخدش تصريحات شريف أبوالنجا، مدير عام مستشفى سرطان الأطفال 57357 عندما سأله الإعلامي عمرو أديب عن الجهة التي تراقب حسابات المستشفى فأجاب "ربنا".

وتابع: "لا بد من تعيين متحدث رسمي للمستشفى، وشخصية عامة تحظى بالثقة حتى تشجع الناس على التبرع، لأن شريف أبوالنجا بلاش يتكلم لأن عدم المصداقية اللى بتعاني منها المستشفى بتتأثر لما يتكلم".

وأردف: "أتمنى لكيان مستشفى 57357 أن يكبر على أسس سليمة وصحيحة، والناس تبقى عارفة فلوسها رايحة فين، وأدعو الناس للتبرع للمستشفى بعد تصحيح الوضع".

وحول تبرع وزيرة التضامن بمبلغ 75 مليون جنيه، سأل "الباز" نيفين القباج قائلا: "من أين تبرعتي وتحت أي مسمى ومن أي مورد"، كما سأل الحكومة: "هل الوزيرة حرة وطليقة في التصرف في أموال الوزارة والتبرع لأي مؤسسة؟".