نجاحات في أسبوع.. «الداخلية» تضبط مجرمين وأسلحة نارية وبيضاء

أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، وفقًا لفضائية «إكسترا نيوز».

حيث تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهودًا متميزة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة.

فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 765 عنصرًا إجراميًا، بالإضافة إلى مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وذلك في نطاق 23 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها قتل، سرقة، سلاح، ومخدرات.

كما تم ضبط معهم 295 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.

أما في مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 103 متهمين وضُبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

ضبط 904 قطع سلاح جرينوف و105 بنادق و42 مسدسًا

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 904 قطع سلاح جرينوف، و105 بنادق، و101 بندقية آلية، 42 مسدسًا، 655 فرد محلي الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و116 خزينة، بالإضافة إلى 1471 قطعة سلاح أبيض، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية.