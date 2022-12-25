رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022 عبر المنصات الرقمية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022، من المواضيع التى تهم فئة ليست قليلة من المواطنين حيث زاد معدل البحث عنها خلال الأيام الماضية، “الدستور” ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

تأشيرة السعودية برقم الجواز

الحصول على تأشيرة دخول السعودية من خلال منصة "أبشر"

يقوم صاحب الطلب بالدخول على منصة "أبشر" الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

يقوم صاحب الطلب بتسجيل الدخول إلى منصة خدمات التأشيرة

يقوم صاحب الطلب بالضغط على أيقونة "استعلام"

يقوم صاحب الطلب بتحديد "طلب تأشيرة حسب رقم الطلب"

- يقوم المستعلم بكتابة جميع البيانات التي تطلب منه وهي

رقم طلب التأشيرة. رقم جواز السفر الخاص بصاحب الطلب. رمز التحقق الخاص بصاحب الطلب.

يضغط صاحب الطلب على الزر الخاص بكلمة "الطلب".

تظهر بعد الخطوات السابقة جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة.

خطوات التعرف على التأشيرة عن طريق رقم الإقامة

يقوم المستعلم بالدخول على موقع "إقامة" من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

يقوم المستعلم بتحديد "رقم الإقامة" على اللوحة.

يقوم المستعلم بكتابة رقم الإقامة خلال الخانات المخصصة لذلك.

يقوم المستعلم باختيار أحد الخيارات المناسبة لطلبة من خلال قائمة الخيارات التي تظهر أمامه.

على المستعلم أن يقوم بالضغط على كلمة "تأكيد".

تظهر في النهاية المعلومات المطلوبة للمستعلم.

التقديم لطلب تأشيرة للسعودية عبر منصة “إنجاز”