رسميًا.. ماتيوس كونيا ينتقل لـ ولفرهامبتون قادمًا من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم الأحد، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وسينتقل كونيا بشكل رسمي لـ ولفرهامبتون بدءًا من 1 يناير، ويتعلق الأمر بالحصول على تصريح العمل في بريطانيا.

وخضع ماتيوس كونيا للفحص الطبي في وقت سابق، كما ذكر النادي الإنجليزي في بيانه وجود بند لشراء عقد اللاعب البرازيلي حتى 2027، يتفعل تلقائيًا عند تفعيل وتحقيق بعض الشروط.

ويبلغ كونيا من العمر 23 عامًا، وبدء مسيرته في أوروبا مع فريق سيون السويسري، مسجلًا 10 أهداف، إضافة لصناعته 8 آخرين، في 32 مباراة، لينتقل بعد موسم وحيد لـ لايبزيج الألماني، ومنه إلى فريق هيرتا برلين.

وانتقل ماتيوس كونيا لصفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني صيف العام الماضي قادمًا من هيرتا برلين مقابل 30 مليون يورو.

ولعب ماتيوس كونيا مع أتلتيكو مدريد 54 مباراة في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 7 أهداف، إضافة لصناعة 8 آخرين.

وقاد كونيا منتخب البرازيل للتتويج بذهبية دورة الألعاب الأوليمبية “طوكيو 2022" في كرة القدم على حساب إسبانيا، وهو الهداف التاريخي لـ“راقصو السامبا” تحت 23 عامًا برصيد 21 هدفًا.

وأصبح ماتيوس كونيا أولى صفقات الإسباني جولين لوبتيجي، المدير الفني لـ ولفرهامبتون، مع “الذئاب” منذ توليه ذلك المنصب.

وعبر كونيا عن سعادته بالانضمام لفريق ولفرهامبتون، قائلًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"أنا متحمس حقًا لأن أكون جزءًا من هذه المجموعة وأن أكون جزءًا من هذا النادي - إنه ناد كبير".

وأضاف:"أنا متحمس للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، واللعب في ولفرهامبتون، وأعتقد أن النقطة الأكثر أهمية هي أنني سعيد مثل الطفل.

وعن مدرب الفريق جولين لوبتيجي، قال:"أنا أعرفه لأننا لعبنا ضد بعضنا البعض ثلاث أو أربع مرات ، وهو مدرب كبير، ولديه عقلية كبيرة، لقد أخبرني عن انضمامه إلى ولفرهامبتون، أنا أؤمن به كثيرًا، وأنا أؤمن بالفريق والمشروع، كما أنني أؤمن باللاعبين وأؤمن بالنادي".

وزاد:"الوضع الذي جئت إليه ليس هو الأفضل. نحن بحاجة إلى أخذ المزيد من النقاط، لكنني أؤمن بالنادي، وأؤمن كثيرًا بالمدرب والعقلية التي يمتلكها ولديه العديد من الأشياء ليفعلها هنا في ولفرهامبتون مع اللاعبين، لكن جودة اللاعبين لا تصدق، إنه شخص رائع أيضًا، وأعتقد أن كل شيء معًا، سنضع ولفرهامبتون، حيث يجب أن يكون ولفرهامبتون."