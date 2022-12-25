الغرف التجارية: خروج بضائع بقيمة 5 مليار دولار من المواني المصرية

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن ثلث البضائع الموجودة في الموانئ المصرية بقيمة 5 مليار دولار خرجت خلال الـ25 يوما الماضية.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن آخرهم يومي الأربعاء والخميس، قبل يوم العمل اليوم بحوالي 300 مليون دولار، وهي كلها مواد خام، سلع غذائية، لافتاً إلى أنه تم التركيز على السلع سريعة التلف، مثل الكبدة، اللحوم، السمك، إلى جانب كميات كبيرة جدًا من العل

وأوضح، أن الهدف من ذلك هو ضمان توفر مستلزمات الإنتاج، بحيث لا يتوقف أي مصنع عن العمل.

وأشار إلى أنه تم البدء بالصناعات الغذائية والدوائية، ويتم السير نحو بقية الصناعات، حيث يوجد دراسة يقوم بها اتحاد الصناعات مع اتحاد الغرف، وتحديد أولويات الصناعات ذات الخامات الناقصة، بحيث يتم ضمان أكبر كمبة ممكنة من السلع تضخ في الأسواق لخلق المنافسة، معقبًا:"هذه هي الآلية الوحيدة العملية لاستقرار الأسعار".