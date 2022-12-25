الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل طلب أمناء 57357 عقد اجتماع عاجل مع وزيرة التضامن

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

كشف عدلي حسين، عضو مجلس أمناء مستشفى 57357، تفاصيل طلبه تحديد لقاء عاجل مع وزيرة التضامن، بشأن المستشفى، موضحا أنه تم تحديد موعد مع الوزيرة في 3 يناير المقبل، وسوف يعلن النتائج من أجل المصلحة العامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أنه عضو جديد في مجلس الأمناء ويحتاج معرفة كل التفاصيل عن المستشفى.

وأضاف، أن أغلب المعلومات التي تصل له سلبية عن النفقات والتبرعات وإدارة المستشفى، مشيرا إلى أن العاملين في فرع طنطا على وشك العزل بعد إغلاق المستشفى.

وأوضح أنه طلب أن يفهم المزيد عن منظومة التبرعات، لافتا إلى أن هناك أكاديمية أنشأت داخل المستشفى، ينفق عليها من التبرعات وتأخذ جزء كبير من المصروفات بسبب المرتبات المرتفعة.

وأكد أن هناك كلام يتردد عن وجود جمعية أنشأت في أمريكا لجمع التبرعات للمستشفى، وهناك كلام آخر عن التعيينات التي يقال إنها دون فائدة لكونها من الأقارب والمعارف، مشيراً إلى أن التشكك يظل قائما مع غياب الحقائق، مشيرا إلى أن الشفافية مطلوبة.

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