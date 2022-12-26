الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في محلات الصاغة وورش التصنيع عقب التراجع التي تشهدها الأسواق المحلية في سوق المعدن النفيس بقيمة 140 جنيه بنسبة 7.8% خلال تعاملات منتصف الأسبوع بفعل قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3% للحد من التضخم المتزايد بينما ارتفعت أسعار البورصة العالمية 0.2%.

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 ديسمبر 

تتباين أسعار بيع وشراء المعدن الأصفر في الأسواق المصرية حيث تشهد حركة البيع اضطراب في الإقبال بسبب ارتفاع الأسعار الجنونية للسلع الاستراتيجية حيث يقبل المواطنين على شراء الذهب لكونه أحد المدخرات الآمنة.


وكان قد تم وضع ضوابط تحكم الرقابة على حصيلة العمليات التصديرية لمعدن الذهب دفع الأسعار للتراجع وحد من المضاربات السعرية ووجه السوق للأسعار العادلة بعيدا عن أوهام العرض والطلب حيث تشهد الأسواق تباطؤ في حركة المبيعات بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار بفعل معدلات التضخم المتزايدة بالسوق المحلي.


وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في محلات الصاغة وفقا للتحديثات الأخيرة:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة

البيع 1917.25 جنيه.
الشراء 1885.75 جنيه.
معدل الهبوط 5.75 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة

البيع 1754.75 جنيه.
الشراء 1728.5 جنيه.
معدل الهبوط 5.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

البيع 1675 جنيه.
الشراء 1650 جنيه.
معدل الهبوط 5 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة

البيع 1435.75 جنيه.
الشراء 1414.25 جنيه.
معدل الهبوط 4.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة

البيع 1116.75 جنيه.
الشراء 1100 جنيه.
معدل الهبوط 3.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة

البيع 957.25 جنيه.
الشراء 942.75 جنيه.
معدل الهبوط 2.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة

البيع 717.75 جنيه.
الشراء 707.25 جنيه.
معدل الهبوط 2.25 نقطة.

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سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 13400 جنيه.
الشراء 14650 جنيه.
معدل الهبوط 40 نقطة.

 

سعر اونصة الذهب في الصاغة

البيع 1799$.
الشراء 1798$.
معدل صعود 1 نقطة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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