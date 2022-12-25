الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صدمة بشأن البيض المخصب.. «فى كل بيت ويجب فصل الديك عن الفراخ»

البيض المخصب
البيض المخصب

كشفت شيرين زكي، رئيس لجنة السلامة الغذائية في نقابة الأطباء البيطريين، عن تفاصيل البيض المخصب بالأسواق والمنتشر مؤخراً بين المواطنين.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد: "البيض المخصب منتشر بكثرة بين الناس".

وأضافت أن البيض المخصب موجود من زمان، والبيت المخصب هو البيض البلدي وهو بيض بلدي مخصب.

وأشارت إلى أن البيض البلدي بيض مخصب، لأن المربية في المنزل لم تقم بفصل الديك عن الفراخ، فيكون البيض مخصبا.

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